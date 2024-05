Ronaldo enttäuscht bei Usyk-Kampf Arsenal-Fans

An sich ist es ein harmloser Smalltalk – wäre einer der Hauptdarsteller nicht Cristiano Ronaldo. Er gab sich den „Jahrhundertkampf“ zwischen Usyk und Fury in Saudi Arabien live vor Ort. Und wurde dabei gefilmt, wie er sich mit Box-Promoter Frank Warren unterhielt. „Wir warten immer noch auf dich bei Arsenal“, spielte Arsenal-Fan Warren auf einen möglichen Transfer Ronaldos nach London. Der Zauber-Kicker? Lachte nur lauthals auf, vermittelte somit, dass ein Wechsel nicht sehr realistisch ist. Und enttäuschte die Arsenal-Fans gleich noch einmal (so sie überhaupt auf einen Ronaldo-Transfer hofften). Denn gleich darauf meint Ronaldo: „Sie werden die Liga nicht gewinnen.“ Also nicht Meister werden.