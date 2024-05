St. Pölten erneut Meister und Double-Sieger

Der SKN St. Pölten hat sich zum neunten Mal in Folge den Titel in der Frauen-Fußball-Bundesliga gesichert – und damit auch das neunte Double in Serie. Die Niederösterreicherinnen gewannen am Sonntag in der 17. Runde das Spitzenspiel bei der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland 2:1 (0:1) und sind einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr von der Spitze zu vertreiben. Die „Wölfinnen“ halten bei 45 Zählern, die Vienna und Altach/Vorderland folgen mit acht Punkten Rückstand.