Schlaflos am Wörthersee: „Wir reisen ab!“

Jährlich suchen Hunderte und Tausende Urlauber Erholung am Wörthersee. Doch die Urlaubsidylle wird besonders am Nordufer immer wieder durch den Lärm der vorbei donnernden Züge gestört. Am vergangenen Wochenende waren es aber nicht die lauten Güterzüge, sondern vielmehr die Warnsignale der Lokomotiven. Warum diese die Nachtruhe störten, brachten wir in Erfahrung.