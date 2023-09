1138 Aufgriffe und fünf Festnahmen in einer Woche

Punkto illegaler Migration herrscht an der österreichisch-ungarischen Grenze im Burgenland reges Treiben. Die Marke von 19.938 Flüchtlingen aus dem Jahr 2021 wird schon sehr bald überschritten. Am Montag ging der Zustrom in den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf unvermindert weiter.