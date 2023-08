Fast 1500 Schlepper aus ungarischer Haft entlassen

Die rechtsnationale Regierung in Budapest hatte bekanntlich Ende April beschlossen, einen Teil der insgesamt 2600 in Ungarn wegen Menschenhandels Verhafteten freizulassen. Das entsprechende Regierungsdekret enthält die Aufforderung an die Freigelassenen, das ungarische Staatsgebiet nach der Haftentlassung „binnen 72 Stunden“ zu verlassen, um den Rest ihrer Strafe in ihrem Heimatland zu verbüßen. Doch Kontrollmechanismen fehlen, daher kommen die Enthaftungen einer Amnestie gleich. In ungarischen Medien ist in diesem Zusammenhang von sechs freigelassenen Häftlingen die Rede, die die Auflagen nicht erfüllt hätten und auf ungarischem Territorium erneut verhaftet worden seien.