Mit breiter Brust ins Sensations-Finale

Bisher drei Saisonpleiten

Zukunftsmusik, am Samstag geht es für die Gunners um den ersten Saisonsieg gegen den UBSC, gegen den es in Grunddurchgang und Cup gleich drei Pleiten setzte. „Das wissen wir“, sagt Käferle, „aber auch, dass wir in diesen drei Partien nie komplett oder in unserer aktuellen Besetzung gewesen sind, dass wir einige Fehler machten, die wir in den letzten Wochen und Monaten kaum noch gemacht haben...“