Trimmel: „Das haben fast die Fans geschafft“

Dramatischer geht‘s kaum

Union hatte sich wirklich die dramatischste aller Versionen für die Sicherung des Klassenerhalts ausgesucht. Zwei Elfmeter verschossen, den zweiten dann indirekt per Nachschuss doch verwertet, und das in der 92. Minute – viel spannender wär‘s nicht gegangen. Haberer war der Torschütze zum Glück, nachdem erst in der 85. Minute Freiburg in Person von Doah ausgeglichen hatte. Hollerbach hatte Union in der 68. Minute mit 1:0 in Führung gebracht.