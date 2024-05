Beutezug durch ganz Österreich: Polizei jagt Duo

Weitere Coups

Mit Fahndungsbildern ist jetzt die Polizei auf der Suche nach den Tätern. Nach dem Coup im Burgenland verübten die Profis in Kärnten, Salzburg und Tirol insgesamt elf Diebstähle in kleineren Einzelhandelsunternehmen. In allen Fällen ging das Duo nach demselben Muster vor.