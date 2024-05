Die Modellflieger zeigen in Steinbrunn ihr Können

Es wird wurln über Steinbrunn, wenn am Pfingstsonntag geschätzte 40 Menschen ihre Modellflieger gen Himmel schicken. Organisiert wird das erste „Freundschaftsfliegen“ vom örtlichen Modellflugverein (MFV), der 2005 gegründet wurde und heute stolze 34 Mitglieder zählt. Die jüngsten sind 12, das älteste ist 92. Morgen geht es in der Gartengasse um nichts, außer um den Spaß an der Freud: Jeder Pilot am Boden will seine flugtechnischen Fähigkeiten zur Schau stellen und die Zuschauer zum Staunen bringen.