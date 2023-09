Biker kollidierten: Tiroler (61) schwer verletzt

Mountainbiker mit Heli ins Krankenhaus

Dort kollidierte er mit dem 61-jährigen Mountainbiker. Dieser stürzte in die angrenzende Wiese, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der Rettungshubschrauber flog den 61-Jährigen in das Krankenhaus Kufstein. Unterdessen wurde der 81-Jährige nur leicht verletzt. „Er nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch.“