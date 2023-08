Einmal heißt es noch Abschied nehmen

„Will Verein inhalieren“

In den kommenden Wochen gilt sein Fokus der neuen Aufgabe am Weißwurst-Äquator. „Ich möchte die Leute kennenlernen und mich hier wohlfühlen“, erklärte er. „Ich will Münchner werden und den Verein inhalieren. Daher werde ich sehr viel Zeit hier verbringen. München ist eine tolle Stadt, die ich gerne besser kennenlernen möchte. Genauso ist es mit den Menschen hier.“