Die FPÖ misst mit zweierlei Maß

Wenn es um die Marxismus-Nostalgie des neuen SPÖ-Chefs Andreas Babler geht, ist der blaue Oberboss Herbert Kickl nicht zimperlich in seiner Empörung. „Marxisten sind gottlos“, behauptete er am 19. Juni, nur wenige Tage nachdem Babler doch noch zum SPÖ-Chef gekürt wurde. In einem Video auf dem Facebook-Kanal der FPÖ verteufelt er diese Gottlosigkeit (siehe unten). Das abscheuliche Produkt dieser Ignoranz gegenüber dem Herrgott serviert der FPÖ-Chef gleich mit: „Wenn jemand Gott nicht anerkennt, erhebt er sich selbst zu Gott. Das waren die allerschlimmsten Regime, die in der Welt gewütet haben.“