Auto rollte in Weiher und versank in den Fluten

Wahrlich blöd gelaufen: Am Sonntagabend machte sich ein in Sankt Gallen geparktes Auto selbstständig, rollte einen Hang hinab und landete direkt in einem Weiher. Dort versank das Gefährt in den Fluten und ging unter. Zum Glück befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Personen im Pkw. Wie sich später herausstellte, war der Wagen einfach nicht ausreichend gesichert worden.