Zwei Tage lang wird Graz zur Aufsteirern-Bühne

Volles Programm am Super-Sonntag

Am 17. September wird dann die ganze Innenstadt wieder zur Bühne. Um 10 Uhr findet die große Eröffnung auf dem Hauptplatz statt, Hunderte Musiker, Tänzer, Sänger, Handwerker, Regionsvertreter, alle volkskulturellen Verbände, Gäste aus Slowenien und viele mehr sorgen an allen Ecken und Enden der Plätze, Innenhöfe und Gassen den ganzen Sonntag über für allerfeinste Unterhaltung.