Lkw-Lenker manipulierte Lenk- und Ruhezeiten

Wie sich herausstellte, hatte der 64-jährige Grieche mehrfach die Lenk- und Ruhezeiten manipuliert. Er verwendete laut Polizei eine zweite Fahrerkarte eines Fahrerkollegen, die er am Beginn seiner Ruhezeit in das Kontrollgerät steckte und so eine Gesamtlenkzeit von mehr als 20 Stunden erreichte. In weiterer Folge hat er die Ruhezeiten manuell nachgetragen.