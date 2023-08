Ein Klassik-Weltstar als Stimme der Artenvielfalt

Welchen Bezug haben Sie eigentlich zu Honig?

Tatsächlich einen sehr großen. Honig ist für Sänger schließlich ein täglicher Begleiter. Schon in meiner Kindheit in Lettland, wo mich die Sommermonate auf dem Bauernhof meiner Großeltern sehr geprägt haben, haben die Bienen und das Honigbrot eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe schon als kleines Mädchen gelernt, im Einklang mit der Natur zu leben und wir alle sollten verstehen, dass wir von der Natur nicht nur nehmen können. In meinem Herzen bin ich noch immer ein kleines Bauernmädchen. Darum schenke ich den Bienen die Aufmerksamkeit.