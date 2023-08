Kinder sollen das Schwimmen in Saunabecken lernen

Letzte Baderöffnung vor 46 Jahren

Doch für die Abhaltung von Kursen fehlen in Linz schlichtweg die Becken, die letzte Neueröffnung eines Bades ist 46 Jahre her. Zuletzt gingen im Bad der Diözese die Lichter aus. „Es ist inakzeptabel, dass wir in Linz nicht die Infrastruktur bieten können, damit alle Kinder schwimmen lernen können“, zählt die Klubobfrau der Volkspartei, Michaela Sommer, einige „rasche, einfache und kostengünstige Möglichkeiten“ auf. „Erst muss eruiert werden, welche Becken, inklusive Saunabecken, zur Verfügung stehen. Notdürftig könnten sie sehr wohl für Schwimmkurse genutzt werden. In Ebelsberg wird das Saunabecken schon für den Schwimmunterricht genutzt“, meint Sommer.