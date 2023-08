Krafttraining im Jugendalter: Schädlicher Trend?

In den letzten Jahren hat sich die Einstellung von Jugendlichen zum Kraftsport stark verändert. War der Nachwuchs in Fitnessstudios früher zumeist nur im überschaubaren Ausmaß vertreten, so erfreuen sich die Sportstätten-Betreiber einer zunehmenden Nachfrage von jüngeren Kunden. Das bestätigt auch Markus Luger, Studioleiter vom Get U Fit Korneuburg: „Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil an unter 18-jährigen Mitgliedern deutlich gestiegen“.