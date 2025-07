Spaniens Deutschland-Fluch soll endlich enden

Horrorbilanz gegen Deutschland

Am Freitag (21:00 Uhr) wollen die Spanierinnen jetzt in das nächste Finale einziehen. Halbfinalgegner Deutschland ist für Spanien dabei absoluter Angstgegner. In acht Begegnungen konnten die Spanierinnen noch keinen einzigen Sieg einfahren – fünf Niederlagen und drei Unentschieden stehen zu Buche. Diesen Fluch will das Team von Trainerin Montse Tomé am Freitag endlich brechen und das Finale am Sonntag (18:00 Uhr) in Basel fixieren. Im Idealfall möchten die Spanierinnen dabei ein Elfmeterschießen vermeiden – denn darin zeigte Deutschland im Viertelfinale einmal mehr seine Nervenstärke. Torhüterin Ann-Kathrin Berger parierte gleich zwei Strafstöße und sicherte so den Einzug ins Halbfinale.