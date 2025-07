„Man sieht nur den Himmel und bleibt am Gaspedal“

Ferrari mit Updates

Für das Rennwochenende in Spa plant Ferrari das nächste Update für den SF-25. Nach dem neuen Unterboden, der bereits in Spielberg zum Einsatz kam, wird in Belgien eine überarbeitete Aufhängung vorgestellt. Sie soll die Charakteristik des Autos spürbar verändern – und gemeinsam mit dem neuen Unterboden für einen Leistungsschub in der zweiten Saisonhälfte sorgen.