Abgang? Böving fehlte heute beim Training!

Während Trainer Jürgen Säumel mit Kapitän Stefan Hierlander am Montag bei der Bundesliga-Auftaktkonferenz in Wien weilte, hatte der Rest der Mannschaft Sonntag und Montag frei. Seit heute läuft bei Sturm der Countdown für das erste Pflichtspiel am Freitag im Cup in Bischofshofen. Einige Kiebitze ließen sich das Training nicht entgehen.