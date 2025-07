UNO: Mehr als Tausend Tote nahe Gaza-Hilfszentren

Die meisten Zivilpersonen kamen demnach in der Nähe von Verteilerzentren der Stiftung Gaza Humanitarian Foundation ums Leben. Am Dienstag wurden ein Lager der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und eine Unterkunft für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen. Das sorgte international für Bestürzung. Für EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist die Tötung von Zivilpersonen, die Hilfe suchen, nicht zu rechtfertigen. Sie habe erneut mit Israels Außenminister Gideon Saar gesprochen, um „unsere Vereinbarung über die Hilfslieferung in Erinnerung zu rufen (...).“