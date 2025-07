Leichenstücke von Frau im Kühlschrank aufgefunden

In einem Haus im 9000-Einwohner-Ort Zwiesel im Landkreis Regen im deutschen Bundesland Bayern sind am Montag drei Leichen gefunden worden. Die Polizei gehe derzeit von einem Tötungsdelikt aus, so eine Polizeisprecherin. Dringend tatverdächtig ist ein 37-jähriger Slowake, der sich in Linz vor dem Leichenfund am Sonntag selbst bei der österreichischen Polizei gemeldet hatte. Der Tatverdächtige legte bei der Polizei in Linz ein Geständnis ab und wurde festgenommen.