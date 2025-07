Schon wieder Unfall mit einem Biertransporter

Ein herber Start in die Woche für Freunde des kühlen Blonden. Nachdem erst am Montag in Oberösterreich ein Laster tausende Bierflaschen in einer Kurve verloren hatte, war am Dienstag ein Lkw voller Gerstensaft umgekippt. Immerhin: Statt zerbrechlichen Glasflaschen hatte dieser Brummer die wertvolle Ladung in robusten Fässern geladen.