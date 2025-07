Kamel „Cammie“ kann mit Prothese wieder laufen

Tier wurde langsam an Prothese gewöhnt

Das völlig traumatisierte Kamel kam mit Hilfe der Provinzregierung Sindh in die Obhut der Tierschutzorganisation CDRS Benji Project. Dort wurde es gepflegt und langsam an seine Prothese gewöhnt. Auf dem Weg zur Besserung habe auch eine Artgenossin geholfen, erzählte Jahangir. Bereits am ersten gemeinsamen Tag mit dem anderen Kamel habe „Cammie“ sich zum ersten Mal auf drei Beinen aufgerichtet.