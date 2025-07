„Es fühlt sich für mich einfach nur surreal an“

„Ein Bubentraum“

Also jenen eigentlich für Rapid II geholten Flügel, der am Mittwoch nach Montenegro mitfliegt und am Donnerstag zum Auftakt der zweiten Conference-League-Qualirunde bei Dečić dabei ist. „Ich glaube, ich werde erst alles realisieren, wenn ich dort aus dem Flieger steige – in Europa zu spielen ist ein Bubentraum“, so der 21-jährige Linksfuß, für den es nach drei Saisonen bei Amstetten schnell ging: Einen Tag bei Rapid II, Anruf, dass er ab sofort oben dabei ist, Mannschaftsfoto, Trainingslager, erste Tore und Startelf bei der Heim-Saison-Generalprobe gegen Union Berlin. Puh. Durchatmen. „Ja“, lacht Weixelbraun, „ich habe einfach versucht, mir keinen Kopf zu machen. Vor dem Block West, dieser Stimmung zu spielen, war unbeschreiblich. Es ist eine Ehre und macht mich stolz, hier zu sein. Irgendwie fühlt es sich fast surreal an.“