Auf geht’s in ein neues Schuljahr - für viele Eltern mit der Hoffnung, dass das heurige besser wird als das alte, für viele Kinder mit der Hoffnung, dass es zumindest schnell vorübergeht. Anlass für uns, nachzufragen, was Lernen eigentlich ist, wie das am besten geht und was es dafür braucht.