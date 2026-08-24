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Was im Gehirn vorgeht

Wieder Schule: Wie Ihr Kind deutlich besser lernt

Leben
24.08.2026 15:48
Motivation und Spaß sind nicht nur leere Worthülsen, wenn es um Bildung geht.
Motivation und Spaß sind nicht nur leere Worthülsen, wenn es um Bildung geht.(Bild: stock.adobe.com - drubig-photo)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Auf geht’s in ein neues Schuljahr – für viele Eltern mit der Hoffnung, dass das heurige besser wird als das alte, für viele Kinder mit der Hoffnung, dass es zumindest schnell vorübergeht. Anlass für uns, nachzufragen, was Lernen eigentlich ist, wie das am besten geht und was es dafür braucht.

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Wir treffen Univ.-Prof. Jürgen Sandkühler auf dem Hockey-Platz des WAC in Wien-Leopoldstadt. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Kids spielen gerade ein Turnier. Und dann plötzlich – ja! Thomas hat tatsächlich getroffen! Ein gutes Beispiel, das zeigt, wie man lernen kann: Er hat es so gemacht, wie er es tags zuvor beim Trainer gesehen hat.

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