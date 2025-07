Stammzellen-Spender wurde zum Lebensretter

Im Herbst des vorigen Jahres hatte die Arbeiterkammer Burgenland gemeinsam dem Jägerbataillon 19 und dem Verein „Geben für Leben“ eine Aktion in der Kaserne Güssing gestartet, bei der man sich durch ein Typisierungsverfahren als möglicher Spender registrieren lassen konnte. Alles, was dazu notwendig war, war ein Wangenabstrich. Der Zuspruch war groß. 274 Spender nahmen an der Aktion teil und ließen sich registrieren.