Ungeschlagen! Velden II kam, sah & holte den Titel

In einer eigenen Serie stellt die „Kärntner Krone“ alle Meister des Fußballunterhauses vor. Und in der 2. Klasse B legte Velden II in der Debüt-Saison eine makellose Spielzeit hin. Kein einziges Match verlor die Rabitsch-Truppe, kassierte nur zwölf Gegentore in der gesamten Saison!