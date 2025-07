Ronaldo fehlte bei Al-Nassr-Ankunft in Salzburg

Knapp 64 Meter lang, eine Spannweite von mehr als 60 Metern und gut 271 Tonnen schwer: Das sind die nackten Zahlen jenes Fliegers, mit dem der saudische Top-Klub Al-Nassr FC am frühen Sonntagabend beim Anflug auf Salzburg für Aufsehen sorgte. Als der Airbus A340 in der Mozartstadt landete, tummelten sich bereits zahlreiche Ronaldo-Fans auf der Aussichtsplattform und vor dem Flughafengebäude. Sie alle warteten auf den absoluten Megastar, wurden am Ende aber bitter enttäuscht. Wie die „Krone“ bereits berichtete, verpasst der Portugiese den Auftakt für das mehrtägige Trainingslager in Saalfelden. Er soll aber in den kommenden Tagen nachreisen.