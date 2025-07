Isst es heute völlik ekal wie mann was schreipt?

Der Duden! Für die einen ist er der Retter in der Rechtschreibnot, für die anderen ein gelber Besserwisser. Und diejenigen, die ihn am notwendigsten brauchen würden, haben ihn höchstwahrscheinlich noch nie in der Hand gehabt. Wie steht es also um Grammatik, Rechtschreibung und Satzzeichen?