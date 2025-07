Integration: Wien stemmt weiterhin die Hauptlast

Wiens Rolle in der Integrationspolitik ist zentral – nicht nur wegen der schieren Zahlen: Rund 40 Prozent aller im Ausland geborenen Menschen in Österreich leben in der Hauptstadt. Der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund übersteigt sogar bereits die 50-Prozent-Marke. In Wien verdichten sich jene Themen, die der neue Integrationsbericht als Brennpunkte ausweist: mangelnde Bildung, hohe Arbeitslosigkeit sowie beengter Wohnraum.