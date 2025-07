Ferdls Beichte: Eine Jugendsünde ist verjährt!

Krone: Wir kennen einander schon ewig, was bedeutet dir der Klassenerhalt mit dem GAK?

Ferdinand Feldhofer: Ganz, ganz viel! Es stellt mir gerade wieder ein bisschen die Haare am Arm auf, weil da sehr viele Emotionen dabei waren, einfach Existenzen dranhängen. Es war ein ganz emotioneller Moment, der Klassenerhalt hat uns zusammengeschweißt, wir sind gemeinsam durch diese schwierige Phase gegangen. Jedes Spiel war quasi vor dem Untergehen. Viele haben mir abgeraten, den Trainer-Job beim GAK zu übernehmen. Aber ich habe etwas gesehen, was mir Hoffnung gegeben hat und wo ich habe ansetzen können. Deswegen habe ich es auch gemacht. Zudem haben mich die Verantwortlichen überzeugt, was der Verein in der Zukunft vorhat, wie man sich professionalisieren und welche nächsten Schritte man setzen will. Das hat mich dann gefangen und es war für mich der richtige Schritt, es zu wagen. Ich bin sehr glücklich beim GAK und es taugt mir richtig, wir haben noch so viel zu entwickeln.