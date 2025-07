Hamas-Behörde: 93 Hilfesuchende in Gaza getötet

Bereits am Samstag Tote

Bereits am Samstag hatte Zivilschutzsprecher Bassal mitgeteilt, dass in der Nähe zweier Hilfszentren im Süden des Gazastreifens 39 Menschen durch israelischen Beschuss getötet worden seien. Die Schüsse seien Samstagfrüh nahe den Verteilzentren der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) bei Khan Younis und Rafah abgefeuert worden, erklärte Bassal, dem Israel vorwirft, ein „aktiver Terrorist“ zu sein und Falschinformationen zu verbreiten. Am Sonntag wurden in der Nähe der GHF-Einrichtung in Rafah nach Angaben Bassals neun Menschen getötet. In Rafah habe es vier weitere Todesopfer gegeben.