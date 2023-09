Das muss Ihr Kind zum Schuleintritt können

Anna ist sechs Jahre alt und kann es kaum erwarten, endlich in die Schule zu gehen. Schon in wenigen Tagen wird sie kein Kindergartenkind mehr sein. Dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt, für den sie schon viel können muss. Denn: Die Liste an Kompetenzen, die ein Schulanfänger mitzubringen hat, ist lang.