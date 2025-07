Gesetz soll Autofahrer vor Abkassierern schützen

Beispiele wie diese häuften sich in den vergangenen Monaten. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Besitzstörungsklagen um rund 75 Prozent, immer öfter nutzen Grundeigentümer die Unwissenheit von Autofahrern, nehmen Kennzeichen per Video auf und kassieren Hunderte Euro ab. Damit soll nun Schluss sein, wie die Zeit im Bild berichtet.