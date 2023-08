Ineos Grenadier: Es gibt da ein Missverständnis …

Der Innenraum ist eine Mischung aus Flugzeugcockpit, SUV und Maschinenführerstand. Mittelkonsole und Dachhimmel sind übersät von Schutzbügel-bewehrten Schaltern mit kleinen, Drehknöpfen und Tastern. Das wirkt cool und vermittelt eine gewisse Opulenz an Möglichkeiten. Jedoch befinden sich am Dach nicht nur vorsorglich mitbestellbare Schalter für Zubehör und Nebenaggregate (wie Seilwinde oder Zusatzscheinwerfer etc.), sondern auch so wesentliche wie die für die Differenzialsperren. Das ist unpraktisch.