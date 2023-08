Kaiserwetter und Rennaction beim Finale am Ring

Am Sonntag wird den MotoGP-Fans am Red Bull Ring noch einmal allerhand geboten. Um 14 Uhr fahren die weltbesten Piloten dann um den Sieg in Spielberg. Rund 80.000 Fans werden beim Showdown feiern - und auch so mancher Promi tummelt sich am Gelände. Am gesamten Wochenende waren 173.017 Besucher vor Ort.