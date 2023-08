Beschuldigte hinterlegten 1,3 Millionen Euro

In der Betrugscausa im Umfeld von Siemens, in die mehrere Vorarlberger Firmen verwickelt sind, hatten bekanntlich zwei Selbstanzeiger als Zeichen ihrer Reue recht ansehnliche Geldbeträge vor Gericht hinterlegt - bei einem in der Baubranche tätigen Mann waren es rund eine Million Euro, bei einem anderen Unternehmer 100.000 Euro. Wie die „Neue am Sonntag“ berichtet, hätte nun auch ein weiterer Verdächtiger 240.000 Euro deponiert.