Eine japanische Judith bei Bregenzer Festspielen

Auch vom Komponisten wurde jedem der acht Solosänger ein Instrument zugeordnet, so etwa dem Amerikaner Harris das Saxophon oder Okishi die E-Gitarre, die ähnlich klingt wie die japanische Shamisen. Ob die Zuhörer am Uraufführungsabend solches bewusst wahrgenommen haben, ist fraglich, denn die Musik Fabián Panisellos ist komplex, bindet neben den Instrumenten des „Amadeus Ensembles Wien“ auch Elektronik und Live-Elektronik mit ein. Spürbar für alle war aber sicher die große Emotionalität dieser Klänge und ihre Verdichtungen und Entspannungen. Die acht Solisten und der fabelhafte Wiener Kammerchor leisten ohne Ausnahme Herausragendes, sind doch die Gesangspartien von hohem Anspruch. Extreme Lagen, vor allem für Okishi (Anna Davidson), teils unvermittelte Wechsel von Sprache und Gesang, Atonalität und dann feierlicher Hymnus - mehr Anforderungen an sängerische Flexibilität sind kaum denkbar. Walter Kobéra oblag die Gesamtleitung dieses eindrucksvollen Werks.