Gleich drei Einbrüche in Kärntner Friseursalons

„Durch Aufbrechen eines Fensters drangen die Täter in den Friseursalon ein und erbeuteten dort Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro“, so die Polizei. „Im Nahbereich brachen Täter ebenfalls über ein Fenster in ein Tourismusbüro ein - ein Zusammenhang beider Taten ist nicht auszuschließen.“