Robotaxi von Cruise blieb in nassem Beton stecken

Auch nach jahrelangen Testrunden kreuz und quer durch die Stadt werden selbstfahrende Autos in San Francisco manchmal von unerwarteten Situationen überfordert. So blieb ein Robotaxi der Firma Cruise am Dienstag bei Straßenarbeiten in nassem Beton stecken. Die Software konnte den Unterschied zwischen einer festen Fahrbahn und nassem Beton nicht erkennen.