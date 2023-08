„Das Schönste an Vorarlberg? - Meine Frau!“

Was ist das Schönste am Ländle?

Meine Frau und dann kommt lange nichts. Beeindruckend finde ich die Verbindung von Modernität mit Traditionspflege - nicht nur was die Architektur angeht. Ich war viel im Land unterwegs, habe einiges an Brauchtumspflege kennengelernt und war auch beim Funken. Ich habe die Vorarlberger als sehr moderne und liberale Menschen kennengelernt.