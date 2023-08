Trump, der Mafioso | Rauch, der Bankenschreck

Don Vito Corleone im Paten, Fat Tony bei den Simpsons und Gordon Gekko, zentraler Bösewicht in „Wallstreet“: Sie alle, respektive ihre realen Vorbilder Frank Tieri, Anthony Salerno, Michael Robert Milken, haben hinter sich, was Donald Trump bevorsteht: einen Gerichtsprozess nach dem „RICO-Act“, einem speziell für das organisierte Verbrechen in den USA erlassenen Bundesgesetz. Und zum ersten Mal scheint es, als würde an „Teflon Don“, wie ihn seine Anhänger auch nennen, doch etwas kleben bleiben. Wo Trump sonst droht und einschüchtert, klingt er nun fast schon flehentlich: „Kann jemand der Grand Jury von Fulton County (Georgia) sagen, dass ich nicht die Wahl manipuliert habe!“ Warum der polternde Populist plötzlich so kleinlaut wirkt, zeigt ein Blick auf seine „Vorgänger“: „Don Vito“ Tieri war der erste, der nach dem Paragrafen verurteilt wurde - er starb noch vor Haftantritt. „Fat Tony“ Salerno fasste 100 Jahre aus - nach fünf davon starb er alleine in seiner Zelle. Michael „Gekko“ Milken saß 22 Monate ab und wurde, Jahre nach seiner Entlassung, begnadigt. Von einem Präsidenten namens: Donald Trump. Nur der kann es dieses Mal und für sich selbst nicht richten - nicht einmal, wenn er erneut ins Amt gewählt wird: Denn anders als beim Schuldspruch durch ein Bundesgericht hat in Georgia allein ein Begnadigungsausschuss das Recht, Strafgefangene frühzeitig zu entlassen - nach mindestens fünf Jahren hinter Gittern. Klingt, als würde es eng für „Teflon Don“ Trump. Klingt, als sollte man sich schnell die Filmrechte sichern.