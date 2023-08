„Aufwachen, Politik: Handeln statt Blockieren!“

Passend zum Hohen Frauentag, an dem verdiente Bürgerinnen und Bürger im Land geehrt werden, haben das Transitforum Tirol und seine „Xunds Leben“-Gruppen im ganzen Land einen offenen Brief an die Politik verfasst. Motto: „Wer zu spät kommt, den bestrafen die Klimakatastrophen - Zeit zum Handeln anstatt zum Blockieren!“