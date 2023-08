Firmen und Gemeinden setzen auf Tageseltern

Erstmals wieder ein Mann in der Ausbildung

„Frauen im Brennpunkt“ zeichnet auch für die Ausbildung von Tageseltern verantwortlich. Kürzlich fand erstmals ein Lehrgang im Außerfern statt. Möglich wurde das durch Förderungen der EU über die Regionalentwicklung Außerfern und der Gemeinde Reutte. Die Ausbildung in Reutte war nicht nur die erste dieser Art im Außerfern, sondern bot eine weitere Besonderheit. Erstmals nahm neben zehn Frauen wieder ein Mann am mittlerweile abgeschlossenen Lehrgang teil.