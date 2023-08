Trauer in Motorrad-Gruppe: 20-Jähriger starb!

Teil der Gruppe war ein erst 20-jähriger Mann aus Waidhofen an der Ybbs, der in einer Rechtskurve ohne ersichtlichen Grund auf den linken Fahrstreifen driftete und danach auf den parallel verlaufenden Radweg stürzte. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, auch ein Rettungshubschrauber kam rasch zur Hilfe. Allerdings blieben alle Maßnahmen des Notarztes erfolglos, der junge Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen.