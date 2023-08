Alte Wanderwegweiser brachten 5500 Euro Spenden

Die vonseiten der Stadt Innsbruck bereitgestellten gelben Schilder mit schwarzer Schrift erfreuten sich großer Beliebtheit und waren in kürzester Zeit vergriffen. Insgesamt kamen 5465 Euro an Spenden zusammen, die nun Tirolerinnen und Tirolern zugutekommen, die unverschuldet in finanziellen Notlagen sind. „Diese Spendenaktion hat wieder einmal gezeigt, wie groß der Zusammenhalt in Tirol ist. Die Tirolerinnen und Tiroler helfen immer gerne und greifen sich gegenseitig unter die Arme. Es freut mich, dass wir nun weitere 5465 Euro für das Netzwerk zur Verfügung haben und damit wieder viele Menschen unterstützen können“, so LH a. D. und Obmann des Netzwerks Tirol hilft Günther Platter.