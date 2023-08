Der Fokus liegt voll auf der Offensive

Heute (19.30) kann Salzburg die Theorie in die Praxis umsetzen. In der ersten Vorbereitungspartie trifft die David-Crew in Zell am See auf Zug (Sz). „Das Spiel nehmen wir als Testlauf, wir werden schauen, dass wir dann darauf aufbauen und lernen können“, erklärt der Stürmer.