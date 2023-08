Abbiegen endet mit Crash: Lenkerinnen verletzt

Ereignet hat sich der Unfall um 7.45 Uhr. Die 20-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Zillertalstraße von Mayrhofen kommend in Richtung Norden und wollte auf Höhe von Zell am Ziller Süd abfahren. Zeitgleich fuhr die 34-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Mayrhofen. „Im Zuge des Linksabbiegevorganges der 20-Jährigen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge“, heißt es von den Ermittlern.